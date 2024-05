Kulinarische Aktion von Slow Food Saarland ab 3. Mai Glanrind-Spezialitäten in acht Restaurants

„Das Glanrind ist eine traditionelle Hausrindrasse, die ursprünglich in Rheinland-Pfalz und dem Saarland beheimatet ist“, erklärt Holger Gettmann, Leiter von Slowfood Saarland. Nachdem die Rasse fast ausgestorben war, so Gettmann, habe sich der Bestand inzwischen wieder erholt. Verschiedene Landwirte würden inzwischen wieder Glanrinder züchten, insgesamt seien es rund 2000 Tiere. „Die Züchtung dieser Rasse lohnt sich nur, wenn das Fleisch aktiv vermarktet wird“, sagt Gettmann. Deshalb also: „Nur was gegessen wird, kann man auch erhalten.“ Ziel der kulinarischen Aktion sei es, den Bekanntheitsgrad der Tiere zu steigern und so weitere Landwirte für seine Züchtung zu motivieren. Für die Landwirte sei es enorm wichtig, dass sie sich auf die Vermarktung verlassen und planen könnten. So könnten sie die wertvollen Herden aufbauen und halten.