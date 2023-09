Nach Unwettern am Donnerstag Altweibersommer kommt zurück ins Saarland

Noch schöner wird es dann in der kommenden Woche. Der sogenannte Altweibersommer kommt dann zurück. Darunter ist eine stabile Witterung im Herbst gemeint. Meist dauert das Wetterphänomen zwischen Mitte September und Mitte Oktober an und ist von einem Hochdruckgebiet geprägt. So können die Saarländer in der kommenden Woche noch einige Sonnenstrahlen genießen.