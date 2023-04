Kohle-Demos und Streit um Weihnachtsgeld Als Berg- und Feuerwehrleute auf die Straße gingen

Die Blockaden der Bergleute blieben nicht ohne Zwischenfälle: Am Sonntag, 9. März 1997 fährt ein 20-Jähriger mit seinem Auto in ein Zelt, das demonstrierende Bergleute in der Saarbrücker Straße in Fenne aufgestellt hatten. In dem Zelt hielten sich laut eines Berichts rund 20 Protestierende auf. Der Wagen rammt zwei Heizöfen und kommt erst hinter dem Zelt zum Stehen: an einem Kohlehaufen.