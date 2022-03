Wer sein Auto liebt, der - zieht: Autofreie Tage, das gab's schon mal: Während der Ölkrise 1973/74 mussten Autofahrer an vier Sonntagen ihre Vehikel stehen lassen. Einzige Alternative für ganz hartgesottene Auto-Fans: Die geliebte Blechkiste schieben oder ziehen - so, wie es diese jungen Leute in der Saarbrücker Bahnhofstraße mit ihrem betagten BMW 600 machten. Foto: Hartung