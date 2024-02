Historisches Bild der Woche Als 60 000 Saarländer in Sulzbach gegen Hitler demonstrierten

Vor 90 Jahren haben über 60 000 Saarländer in Sulzbach gegen die Nazis demonstriert. Am Samstag tun das die Saarländer wieder. Nicht in Sulzbach, sondern in Saarbrücken vor der Ludwigskirche, wahrscheinlich auch nicht 60 000, dennoch werden Tausende da sein, um sich ab 15 Uhr gegen den Rechtsextremismus und die AfD im Jetzt zu stellen. Organisiert von dem Bündnis Bunt statt Braun. Genau wie damals.