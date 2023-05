Festival in Landsweiler-Reden „La Fiesta“ mit Ballermann-Stars Mia Julia und Mickie Krause beim Alm Open Air (mit Fotostrecke)

„Warum sollen wir an Pfingsten an den Ballermann fliegen. Dort ist jetzt bestimmt eh nichts los. Die ganzen Mallestars sind ja im Saarland“, stand für Jürgen aus Mettlach und seine Clique fest. Und so feierten sie zusammen mit 6500 weiteren Ballermann-Fans bei der ausverkauften „La Fiesta“ auf der Bergehalde in Landsweiler-Reden. Zumal das ja auch viel umweltbewusste sei, ergänzte sein Freund Gunnar schmunzelnd. Die aktuelle Ausgabe war bereits die siebte auf der Alm.