Festivalreihe in Landsweiler-Reden Rund 20 000 Besucher an vier Tagen – Alm Open Air endet mit Joris und Clueso

2024 steigt die Pfingst-Festival-Reihe auf der Bergehalde in Landsweiler-Reden von 17. bis 20. Mai wieder in der aus diesem Jahr gewohnten Reihenfolge: Nach „Back for Good - das 90er Open Air“ am Freitag folgt samstags „Unser Ding Tropical Mountain“, am Sonntag „La Fiesta“ und am Montag das „SR 1 Alm Open Air“. Der Vorverkauf ist bereits gestartet. Karten und weitere Infos unter www.alm-events.de