Allianz für freien Sonntag im Saarland Gewerkschaften, Kirchen und Promis fordern: Freie Sonntage und Ladenschluss um 20 Uhr im Saarland sollen bleiben

1996 wurden die Ladenöffnungszeiten an Werktagen von 18.30 Uhr auf 20 Uhr angehoben. Im Jahr 2006 hat die Föderalismus-Kommission entschieden, dass die Öffnungszeiten nicht mehr vom Bund geregelt werden, sondern Ländersache sind. Um ihr Engagement für die saarländische 20-Uhr-Landenschlusszeit und den freien Sonntag zu bekräftigen, hat die Allianz vier saarländische Prominente darum gebeten, an jedem Adventssonntag ein Statement in diese Richtung abzugeben. Am Mittwoch wurden diese vier Promis im Sportfeld vorgestellt. Einer davon ist Rüdiger Ziehl, Manager und Trainer des Fußball-Drittligisten 1. FC Saarbrücken. „Gerade wir im Sport sind die, die sehr selten Sonntag frei haben. Jeder Einzelne erlebt es in seinem Leben, dass es immer schneller und immer hektischer wird. Wir als 1. FC Saarbrücken sehen es auch sehr gerne, wenn man diese entschleunigte Zeit auch nutzt, um ins Stadion zu gehen.“