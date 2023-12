Jetzt eintragen! Alle Termine zur Fastnacht im Überblick

Dabei ist die Session 23/24 besonders früh dran. Gleich nach Jahresbeginn geht es mit den ersten Sitzungen los, denn schon am 14. Februar ist Aschermittwoch. Also müssen sich alle ranhalten. Die Vereine mit ihren letzten Vorbereitungen, die Närrinnen und Narren mit Auswahl und eventuellen letzten Nadelstichen an den Kostümen – und nicht zuletzt: Veranstalter und unsere Zeitung mit den Ankündigungen der närrischen Termine.