Corona : Saarlouiser Grüne nach Präsenzsitzung in Quarantäne

Hubert Ulrich, der Stadtverbandsvorsitzende der Grünen Saarlouis Foto: Die Grünen

Saarlouis Nach einer Basissitzung des Grünen Ortsverbands Saarlouis am Montagabend, 22. Februar, im Theater am Ring sind alle knapp 20 Teilnehmern seit diesem Montag bis kommenden Dienstag in Quarantäne. Auf Nachfrage der Saarbrücker Zeitung beim Stadtverbandsvorsitzenden der Grünen Saarlouis, Hubert Ulrich, bestätigt dieser, dass die Teilnehmer der Sitzung, inklusive ihm selbst, derzeit in Quarantäne seien.

Laut Ulrich sei ein Referent dieser Sitzung an Corona erkrankt gewesen, was dieser zu diesem Zeitpunkt noch nicht gewusst habe.

Erst am Freitag, 26. Februar, habe der sich nicht wohl gefühlt und testen lassen. Nachdem das Ergebnis vorlag, habe dieser gleich am Montag Ulrich informiert, worauf dieser, so Ulrich weiter, alle Teilnehmer, die er habe erreichen können, telefonisch informiert habe. Diejenigen, die er nicht erreicht habe, seien am selben Tag ohnehin vom Gesundheitsamt informiert worden.

Ulrich teilte weiter mit, dass sich daraufhin die meisten Teilnehmer, inklusive ihm selbst, privat und auf eigenen Kosten hätten testen lassen. Bis jetzt seien alle Ergebnisse negativ. Der offizielle Test, so Ulrich, finde erst am kommenden Freitag statt. Ulrich betonte, dass die Sitzung streng nach den Vorgaben der Saarländischen Coronaverordnung durchgeführt worden sei. Mit entsprechend großem Sicherheitsabstand und Masken, die allerdings am Platz abgenommen werden durften. „Trotzdem haben viele die Masken auch während der Sitzung angelassen, inklusive mir selbst. Ich nehme das sehr ernst.“ Laut Stadtverwaltung Saarlouis, die den Festsaal des Theaters am Ring für diese erlaubte politische Veranstaltung vermietet hatte, sei der Veranstalter, also der Ortsverband Saarlouis der Grünen, grundsätzlich für die Einhaltung der Corona-Regeln selbst verantwortlich. Dennoch werde der Vorgang nun verwaltungsintern geprüft. Von dem Vorkommnis selbst hatte die Stadtverwaltung erst durch die Anfrage der SZ am Dienstagnachmittag erfahren.