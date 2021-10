Corona-Pandemie : Darum sind alle Schüler einer Völklinger Grundschule ins Homeschooling geschickt worden

Völklingen Nach einem Corona-Ausbruch werden die gut 200 Schüler der Grundschule im Völklinger Stadtteil Heidstock vollständig zurück ins Homeschooling geschickt. Ein Sprecher des Regionalverbandes erklärt, warum nicht nur positiv getestete Schüler und ihre Klassenkameraden nach Hause müssen.

199 Schüler in neun Klassen lernen an der Ganztagsgrundschule im Völklinger Stadtteil Heidstock Lesen, Schreiben und Rechnen – nun müssen sie alle das zunächst wieder von zuhause aus machen. Der Grund: ein Corona-Ausbruch an der Schule.