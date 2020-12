Zahlen bleiben bedrohlich hoch : Corona in Alten- und Pflegeheimen

Saarbrücken Die Corona-Fallzahlen in saarländischen Alten- und Pflegeheimen bleiben besorgniserregend. Neben dem Ausbruch in einer Homburger Einrichtung mit 53 infizierten Personen (wir berichteten), melden alle saarländischen Landkreise Corona-Fälle in Pflegeeinrichtungen.