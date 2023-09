„Alarmstufe Rot – Krankenhäuser in Not“ Saarländischen Kliniken protestieren in Saarbrücken wegen ihrer Finanznot

Über 700 Teilnehmer, darunter überwiegend Beschäftigte aller saarländischen Krankenhäuser, nahmen am Mittwoch in Saarbrücken an der Protestkundgebung „Alarmstufe Rot – Krankenhäuser in Not“ teil. Die Kliniken fordern von Bund und Land eine auskömmliche Finanzierung sowohl der Betriebs- als auch der Investitionskosten.

Foto: BeckerBredel