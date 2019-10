Neue Großpfarreien : Umstrukturierungen im Bistum Trier sollen Anfang 2021 abgeschlossen sein

Trier Von den 35 geplanten Großpfarreien sollen die ersten 15 ab Anfang 2020 gelten, die restlichen sollen ab Anfang 2021 folgen.

Der komplette Neuzuschnitt der Pfarreienlandschaft im Bistum Trier soll nun bis zum 1. Januar 2021 stehen: Von den geplanten 35 Großpfarreien gingen die ersten 15 Einheiten Anfang 2020 an den Start, die übrigen folgten bis Anfang 2021, teilte das Bistum Trier am Dienstag mit. Die Großpfarreien lösen die bisherigen 887 kleine Pfarreien im Bistum ab, die derzeit in gut 170 Pfarreiengemeinschaften zusammengefasst sind.