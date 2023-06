Porträt Alice Hoffmann Sie ist Hilde Becker, Provokateurin, Kabarettistin und Theater-Gründerin – Alice Hoffmann erzählt von ihrem Leben

Zwei Semester lang nimmt sie Unterricht, dann fällt am Staatstheater krankheitsbedingt eine Schauspielerin aus und Alice Hoffmann springt ein. „Es wurde jemand gesucht, der in kurzer Zeit sehr viel Text auswendig lernen kann. Und dazu war ich in der Lage“, erinnert sie sich. Von diesem Zeitpunkt an wird sie regelmäßig engagiert und ist öfters im Theater als in der Schule. Daneben studiert sie noch Psychologie und Soziologie und wundert sich heute, wie sie das alles geschafft hat. Viele Jahre ist sie am Theater beschäftigt. Auch im Radio wird sie häufig als Sprecherin in Hörspielen, Features und Mundartkabarett eingesetzt. Dann wird sie schwanger und bekommt eine Tochter.