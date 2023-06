Künstlerin im Porträt Hilde Becker, Provokateurin, Kabarettistin und Theater-Gründerin – das Leben von Alice Hoffmann

Es ist der 16. September 1951. Bei Frau Hoffmann im Mainzer Stadtteil Mombach setzten die Wehen ein. Flugs fahren Frau Hoffmann und ihr Mann, nein, nicht ins nächste Krankenhaus, sondern nach Koblenz. Ihr Wunsch ist es nämlich, dass der erste Sohn in Koblenz zur Welt kommt. Das Kind wird geboren, aber es ist nicht der erwartete Stammhalter. Es ist ein Mädchen und sie erhält den Namen Alice. Eine gebürtige Saarländerin ist Alice Hoffmann also nicht, auch wenn man denkt, sie ist so ursaarländisch wie Lyoner oder Maggi in der Suppe.