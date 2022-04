Ab 3. April : Aldi zieht nach: Diese Geschäfte im Saarland verzichten auf die Maskenpflicht (Bildergalerie)

Update Saarland Ab dem 3. April gehören viele bundesweite Corona-Regeln der Vergangenheit an. Das gilt auch für die Maskenpflicht im Einzelhandel und in Supermärkten – sofern die Unternehmen nicht auf ihr Hausrecht zurückgreifen. In welchen Geschäften im Saarland auf alle Fälle keine Maske mehr getragen werden muss.

Ab diesem Sonntag werden viele bundesweite Corona-Regeln, etwa die Maskenpflicht, ad acta gelegt – auch im Saarland, wo an diesem Wochenende dann auch noch ein verkaufsoffener Sonntag stattfindet. Der erste in diesem Jahr.

Jedoch können die Firmen auch auf ihr Hausrecht zurückgreifen und Maßnahmen beibehalten. Folgende Einzelhandelsketten und Supermärkte haben Medienberichten zufolge und nach SZ-Recherche aber bereits angekündigt, dass bei ihnen die Maskenpflicht sicher entfällt. In welchen Geschäften auf jeden Fall kein Mund- und Nasenschutz mehr getragen werden muss, haben wir für Sie in der Bildergalerie oben zusammengestellt.

Nach einer Übergangsfrist, die am 2. April endet, wird die Masken-Vorschrift also nur noch begrenzt zum Einsatz kommen

Hier gilt die Maskenpflicht weiterhin:

Krankenhäusern

Pflegeeinrichtungen

öffentlichen Verkehrsmitteln

(smz)