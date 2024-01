Saarbrücker Grafschaft in Not Albrecht von Rosenberg – Was einen „Raubritter“ vom Odenwald an die Saar führte

Albrecht von Rosenberg (1519-1572) war kein Saarländer. Der Name seines Rittergeschlechts leitet sich vielmehr von einem badischen Dorf ab. Unter den weit verzweigten Besitztümern und Lehen seiner Familie befanden sich Güter in der Kurpfalz und in den Regionen um Würzburg und Mainz. Einen Grund, in die Saarregion zu reisen, sucht man in der Biographie des „Raubritters“ auf den ersten Blick allerdings vergeblich.