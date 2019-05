Freitags-Demos : Tausendfacher Protest fürs Klima

Mehr als 1000 meist junge Menschen kamen am Freitag am Saarbrücker Schloss zusammen und zogen durch die Innenstadt. Foto: BeckerBredel

Mehr als 1000 Demonstranten in Saarbrücken, hunderttausende weltweit: An den Klima-Protesten in mehr als 120 Ländern haben sich am Freitag den Organisatoren zufolge allein in Deutschland 320 000 Menschen beteiligt – ein neuer Rekord.

