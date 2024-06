Wohnungskrise im Saarland Saarland Schlusslicht bei Sozialwohnungen: Bündnis fordert Turbo bei Wohnungsbau

Es scheint kurios: Rund 12 000 Wohnungen stehen im Saarland leer. Gleichzeitig fehlen rund 13 000 Sozialwohnungen. Diese Zahlen bestätigt unter anderem das Pestel-Institut. Alles paletti also? Mitnichten. Denn viele saarländische Kommunen kämpfen mit einer ausgewachsenen Wohnungskrise. Weil der Wohnraum, der angeboten wird, schon seit Jahren zunehmend nicht mehr zum Geldbeutel der Wohnungssuchenden passt. Weil der hohe Leerstand in meist unsanierten Häusern auf dem Land nicht den Bedarf an bezahlbarem, städtischem Wohnraum decken kann.