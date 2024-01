Zu wenig Personal, zu wenig Geld Bündnis schlägt Alarm: Lauterbach-Politik beschleunigt Praxissterben im Saarland

Im Saarland haben sich zwölf Institutionen aus dem Gesundheitssystem zum „Aktionsbündnis Gesundheit im Saarland“ zusammengeschlossen (wir berichteten am 26. Januar). Dieses will künftig gemeinsam vor einem Kollaps der medizinischen Versorgung im Saarland warnen und fordert von der Landespolitik eine Reform des Gesundheitssystems, die die wirtschaftlichen, finanziellen, personellen und strukturellen Probleme beseitigt. Wie Mitglieder des neuen Aktionsbündnisses die Situation des Gesundheitssystems bewerten und was sie an Verbesserungen fordern, ist hier kurz zusammengefasst.