BUND : Aktionen zum Lärmschutz in Saarbrücken geplant

Aktionen zum Lärmschutz in Saarbrücken geplant

Saarbrücken Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) plant im Juni zwei Aktionen, die auf den Lärmpegel in Saarbrücken aufmerksam machen sollen. Am 26. Juni veranstaltet der Verein eine Bürgerbefragung zum Thema Lärm auf der Alten Brücke zwischen dem St.

Außerdem will der BUND eine Petition an den Saarländischen Landtag richten. Sie verfolge das Ziel, die Lärmentwicklung durch den Verkehr auf der Stadtautobahn zu reduzieren, so der BUND. Es sei geplant, die Petition auf der Webseite des Vereins zu veröffentlichen.