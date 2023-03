True Crime Aktenzeichen XY...ungelöst: Kriminalfall aus dem Saarland im ZDF – 5000 Euro Belohnung

Eine Bewohnerin des Mehrparteienhauses in der Sulzbachtalstraße 38, in dem der Mann lebte, hatte sich Sorgen um ihren 71 Jahre alten Nachbarn gemacht. Er hatte sich auf Klingeln und Klopfen nicht meldete. Deshalb verständigte die Frau am Abend des 14. Mai 2022 die Polizei.