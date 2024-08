„Akkudoktor“ Andreas Schmitz im Porträt Der Youtube-Star, der die Energiewende selbst in die Hand nimmt

„Das Forum ist ein ganz wesentlicher Bestandteil“, sagt Schmitz. Er selbst sei dort zwar noch Administrator, aber nicht besonders aktiv, die Community verwaltet sich selbst. Und das klappt sogar in Zeiten, in denen der Ton im Netz immer rauer wird, richtig gut – weil ein Team ehrenamtlicher Moderatoren dafür sorgt, dass die Mitglieder beim Thema bleiben. „Politische Äußerungen und Diskussionen sind da nicht so gerne gesehen, egal in welche Richtung“, erzählt Schmitz. „Die Leute konzentrieren sich auf den DIY-Bereich, die Technik, wollen einfach was machen und tauschen sich darüber aus. Das ist irgendwie schön und freut mich total.“