Pannen, Lacher, Fettnäpfchen : Die fünf witzigsten Politiker-Videos aus dem Saarland

Wenn Politiker in Fettnäpfchen treten, gibt es glücklicherweise oft eine Kamera, die es aufnimmt. So kann man sich noch Jahre später daran erfreuen. Hier ein Best-of der witzigsten Politiker-Videos aus dem Saarland.

Politiker sind auch nur Menschen. Und genau wie jedem anderen passieren ihnen manchmal Dinge, die peinlich sind. Doch während normalerweise Vergeben und Vergessen gilt, stehen die Politiker dabei oft vor der Kamera. So kann man sich auch noch Jahre später darüber belustigen.

Zu Beginn der Corona-Pandemie wusste noch niemand so richtig Bescheid, wie man damit umgehen sollte. Doch die saarländische Gesundheitsministerin Monika Bachmann gab doch recht ungewöhnliche Tipps, wie man sich schützen kann.

Ihr eigenes Wahlprogramm kennen Politiker meist sehr gut und präsentieren es bei jeder möglichen und unmöglichen Gelegenheit. Frau Gaydukova schien jedoch auf dem Parteitag der Saar-Grünen so gar keine Ahnung zu haben, was sie eigentlich als Bundestagskandidatin will.