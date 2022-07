Erste Impfstoffdosen eingetroffen : Zwei Affenpocken-Infektionen im Saarland festgestellt

Saarbrücken Im Saarland sind zwei weitere Fälle von Affenpocken nachgewiesen worden. Derweil sind die ersten Dosen Impfstoff angekommen.

Im Saarland sind zwei weitere Fälle der Viruserkrankung Affenpocken nachgewiesen worden. Der Verlauf sei bislang mild, die Betroffenen befänden sich in häuslicher Quarantäne, teilte das Gesundheitsministerium am Freitag in Saarbrücken mit.