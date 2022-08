Infektionskrankheit : Wie viele Menschen sich im Saarland bisher mit Affenpocken infiziert haben

Das vom Institute of Tropical Medicine Antwerp zur Verfügung gestellte Foto zeigt Hautsymptome von Affenpocken-Patienten. Im Saarland sind zurzeit noch 205 Impfdosen gegen Affenpocken auf Vorrat. Foto: dpa/-

Saarbrücken Wie viele Menschen im Saarland haben sich bisher mit Affenpocken infiziert? Und wie viele Impfdosen gibt es?

(tok) 13 Menschen im Saarland haben sich bisher mit dem Affenpocken-Virus infiziert. Das hat das saarländische Gesundheitsministerium am Mittwoch auf Anfrage mitgeteilt.

Im Saarland wird ausschließlich bei der HIV-Ambulanz am Universitätsklinikum des Saarlandes in Homburg geimpft. Die Indikation zur Impfung stellt laut Ministerium das zuständige Gesundheitsamt, das auch den Termin koordiniert. In Deutschland sind bisher über 3000 Fälle einer Affenpocken-Infektion gemeldet worden, beim Nachbarn Luxemburg sind es 41.