Reaktionen nach Wahlen in Sachsen und Thüringen AfD-Saar nach Landtagswahlen: „Die Leute haben die Schnauze voll“

Nach dem Erfolg ihrer Partei bei den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen hat die AfD-Fraktion im Saar-Landtag sich sehr zufrieden gezeigt und von einem „grandiosen“ Wahlergebnis gesprochen. Besonders den hohen Stimmenanteil bei jungen Menschen und Arbeitern hob der stellvertretende AfD-Fraktionschef Christoph Schaufert hervor. „Wir sind die neue Arbeiterpartei“, meinte Schaufert bei der Landespressekonferenz im Saar-Landtag am Montag. „Die guten Ansätze und die gute Politik der AfD“ hätten die Wähler in Thüringen und Sachsen überzeugt. Von der Politik der Ampel-Bundesregierung in Berlin „haben die Leute die Schnauze voll und wollen einen echten Politikwechsel“, so der AfD-Politiker.