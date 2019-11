Saar-AfD-Chef Dörr im Kreuzverhör beim Bundesvorstand : AfD-Chef Dörr guten Mutes aus Berlin zurück

Saar-AfD-Chef Dörr musste sich in Berlin verantworten. Foto: BeckerBredel

Berlin/Saarbrücken Der AfD-Bundesvorstand hat die Demokratie-Tauglichkeit des Saar-AfD-Chefs Josef Dörr getestet. Er beschloss danach keine Ordnungsmaßnahme.

Der Gang nach Canossa ist für den Saar-AfD-Vorsitzenden nach dessen Meinung gut ausgegangen. Vor dem AfD-Bundesvorstand musste sich Dörr am Freitag wegen eines Gutachtens des Berliner Rechtsanwalts Christoph Basedow verantworten, das Dörr Wahlmanipulationen, großzügigen Umgang mit Parteigeldern beim Ankauf eines amerikanischen Autos zu Werbezwecken und Verstöße gegen das Parteiengesetz vorwirft. „Ich denke, dass es uns gut geht. Wir haben tapfer drei Stunden lang Rede und Antwort gestanden“, sagte Dörr der SZ telefonisch am späten Freitagnachmittag auf der Rückfahrt nach Saarbrücken im BMW 740, dem Dienstwagen, der ihm als AfD-Landtags-Fraktionschef zur Verfügung steht. „Wir haben uns nichts vorzuwerfen“ betonte der Quierschieder Ex-Förderschulrektor. In den Medien hatte es geheißen, die Vorwürfe, die Anwalt Basedow zusammengetragen habe, seien ausreichend, Dörr und seinen Landesvorstand abzusetzen.