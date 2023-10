„Es drohen Schließungen von Bereitschaftsdienstpraxen“ Nach Gerichtsurteil: Ärztlicher Bereitschaftsdienst im Saarland stark gefährdet

In dem Urteil geht es um sogenannte Poolärzte, die freiwillig Bereitschaftsdienste übernehmen. Niedergelassene Ärzte mit einer Kassenzulassung sind grundsätzlich verpflichtet, Bereitschaftsdienste in der Nacht, an Wochenenden und Feiertagen zu übernehmen und persönlich durchzuführen. Die Bereitschaftsdienstordnung im Saarland gesteht den Ärzten jedoch das Recht zu, sich im Bereitschaftsdienst vertreten zu lassen. Diese Vertretung können Ärzte übernehmen, die im Saarland nicht niedergelassen sind, weil sie beispielsweise bereits in Rente sind oder aus anderen Gründen nicht mehr regelmäßig arbeiten. Diese Vertretungsärzte werden als Poolärzte bezeichnet.