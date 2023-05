Ärztekammer warnt Im Saarland droht ein „eklatanter Ärztemangel“

Im Saarland ist die Zahl der niedergelassenen Ärzte gesunken, die Zahl der Krankenhausärzte hingegen leicht gestiegen. Da jedoch immer mehr Ärzte in Teilzeit arbeiten und ein beträchtlicher Teil in den nächsten Jahren in den Ruhestand tritt, zeichnet sich ein Ärztemangel ab.

Foto: dpa/Bernd Weißbrod