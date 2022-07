Enttäuschung über Schulreform : Ärztekammer des Saarlandes besteht auf Schulfach Gesundheit

Saarbrücken (SZ) Die Ärztekammer des Saarlandes fordert weiterhin ein eigenes Schulfach Gesundheit. Leider sei bei den Planungen zur Wiedereinführung des neunjährigen Gymnasiums im Saarland die Chance nicht genutzt worden, hier eine Vorreiterrolle zu übernehmen.

Die Ärztekammer verweist darauf, dass sich die überwältigende Mehrheit von 84 Prozent der jungen Erwachsenen Gesundheit als eigenes Fach in der Schule wünsche. 2016 seien es laut einer Studie der Krankenkasse Vivida BKK und der Stiftung „Gesundarbeiter“ mit 77 Prozent noch deutlich weniger gewesen. Zum anderen sei es um die Gesundheitskompetenz in Deutschland weiterhin schlecht bestellt. Nach der Studie des Interdisziplinären Zentrums für Gesundheitskompetenzforschung in Bielefeld vom Oktober 2021 verfügten fast 60 Prozent der Befragten über eine geringe Gesundheitskompetenz. Beispielsweise könne nur ein Viertel in der aktuellen Corona-Pandemie mit der Flut von Informationen, darunter viele Fake News, kompetent umgehen.