Regionaler Leitartikel : Ärzte verdienen mehr Wertschätzung

Wie wichtig und wertvoll die zuverlässige ärztliche Versorgung in Deutschland ist, führt uns der Krieg in der Ukraine vor Augen. Im Saarland werden allen Flüchtlingen medizinische Untersuchungen und Behandlungen angeboten.

In enger Zusammenarbeit haben das saarländische Innen-, das Gesundheits- und das Bildungsministerium eine medizinische Versorgung organisiert. Eingebunden sind die niedergelassenen Haus- und Fachärzte. Viele der Geflüchteten haben lange Wege hinter sich. Sie sind erschöpft, traumatisiert und nicht selten auch verletzt. Gerhard Trabert, Professor für Sozialmedizin und Sozialpsychiatrie an der Hochschule Wiesbaden und Vorsitzender des Vereins Armut und Gesundheit in Deutschland, verweist auf Studien zum Bürgerkrieg in Syrien – der 2011 begonnen hat und noch immer nicht beendet ist –, die zeigen, dass wahrscheinlich bis zu 300 000 Menschen allein deswegen gestorben sind, weil es keine medizinische Grundversorgung mehr gab. Es ging um Patienten mit Bluthochdruck, Asthma, Diabetes, Wunden oder Herzschwäche. Alles Erkrankungen, die Haus- und Fachärzte auch bei uns täglich behandeln. Viele Flüchtlinge aus der Ukraine, von denen inzwischen rund 300 000 in Deutschland, davon etwa 4000 im Saarland angekommen sind, leiden an solchen Krankheiten. Diese sind gut beherrschbar, wenn die ärztliche Versorgung gewährleistet ist und passende Medikamente zur Verfügung stehen. Das Drama in Syrien zeigt, dass die ärztliche Versorgung nicht unterschätzt werden darf. Uns erscheint sie selbstverständlich, von großer Wertschätzung ist selten die Rede. Die Flüchtlinge aus der Ukraine, denen die ärztlichen Dienste angeboten werden, sind dafür sehr dankbar. Wir sollten in den Arztpraxen auch mal öfter Danke sagen.