Streit um Extravergütung für neue Patienten : Ärzte im Saarland sehen Versorgung ihrer Patienten gefährdet

Saarbrücken Die von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach geplante Abschaffung der Neupatientenregelung stößt auch im Saarland auf massive Kritik bei Medizinern.

Der finanzielle Anreiz für Arztpraxen, mehr neue Patienten aufzunehmen, soll im kommenden Jahr wieder wegfallen. Das sehen Pläne von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) vor. Auch im Saarland warnen Ärzte deshalb vor einer Gefährdung der Patientenversorgung. „Die Streichung der Extravergütung würde zu finanziellen Einbußen in den Haus- und Facharztpraxen führen. Das wiederum hätte zur Folge, dass Kolleginnen und Kollegen weniger Termine anbieten und die Wartezeiten zunehmen werden“, warnte Dr. Gunter Hauptmann, der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung des Saarlandes (KVS).

Die sogenannte Neupatientenregelung wurde 2019 eingeführt, weil Patienten immer länger auf einen Termin bei Haus- und Fachärzten warten mussten. Die Regelung legt unter anderem fest, dass niedergelassene Ärzte, die neue Patienten aufnehmen, dafür extra honoriert werden. Dafür müssen die Arztpraxen mindestens 25 Stunden Sprechstundenzeit wöchentlich anbieten. Fachärzte sind zu mindestens fünf offenen Stunden verpflichtet, die ohne vorher ausgemachten Termin besucht werden können. Die zusätzlichen Sprechstunden werden aus einem Extratopf bezahlt. Jetzt soll die Regelung wieder abgeschafft werden, um das steigende Defizit der Krankenkassen einzudämmen.

Die Ärzte im Saarland seien durch die hohe Inflation und Personalmangel ohnehin unter Druck, kritisierte Dr. Dirk Jesinghaus, der Vorsitzende der Vertreterversammlung der KVS. Sollten jetzt auch die Honorarverhandlungen zwischen Ärzten und Krankenkassen auf Bundesebene keine befriedigenden Ergebnisse bringen, seine Protestaktionen der Ärzte im Saarland nicht auszuschließen. „Das könnte vom Dienst nach Vorschrift bis zu vorübergehenden Praxisschließungen reichen“, erklärte Jesinghaus. „Wir werden jedoch zum Wohle der Patienten eine Notfallversorgung sicherstellen.“ Die saarländische Ärzteschaft wolle sich zudem an möglichen bundesweiten Aktionen orientieren.

Die Stimmungslage auf Bundesebene beschreibt Andreas Gassen, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung: „In den Praxen herrscht massiver Frust und große Wut.“ Durch den Wegfall der Neupatientenregelung sowie steigende Energie-, Personal- und Materialkosten könnte „jede zweite Praxis in Deutschland gezwungen sein, ihre Leistungen zu kürzen“, sagte Gassen.

„Im Saarland erhalten die Ärzte für ihre medizinischen Leistungen ohnehin nur 80 Prozent der in der Gebührenordnung festgelegten Preise“, erklärte Hauptmann. Das hat damit zu tun, dass die Krankenkassen pro sozialversicherter Beschäftigter im Saarland eine Pauschale in einen gemeinsamen Honorartopf einzahlen, aus dem die Ärzte vergütet werden. Da im Saarland seit fünf Jahren die Zahl der sozialversicherten Beschäftigen um rund 4000 pro Jahr sinkt, weil viele junge Menschen wegziehen, kommt weniger Geld in den Topf. Zugleich sind die alten Menschen, die im Saarland bleiben, öfter und länger krank. Die Regelung für Neupatienten macht es jedoch möglich, die Behandlungen für neue Patienten aus dem Extratopf zu 100 Prozent zu vergüten.

„Mit der Abschaffung der Neupatientenregelung wird das Vertrauen der Ärzteschaft in die Politik erschüttert“, sagte Hauptmann. Die Abschaffung werde dazu führen, dass 20 bis 30 Prozent der Fälle, die derzeit aus dem Extratopf honoriert werden, aus dem ohnehin begrenzten allgemeinen Budget vergütet werden müssten. Daher würden Ärzte weniger Termine anbieten, was zu längeren Wartezeiten führe. „Diese ganze Regelung wird bei der Stabilisierung der Kassenfinanzen nicht helfen“, sagte Hauptmann.

Die gesetzlichen Krankenkassen (GKV) haben eine gemeinsame Erklärung zur geplanten Abschaffung der Neupatientenregelung abgegeben. „Um es auf den Punkt zu bringen: Die Anzahl der Neupatientinnen und -patienten hat stagniert, von einer schnelleren Terminvermittlung, also dass Patientinnen und Patienten tatsächlich schneller Termine in der Arztpraxis bekommen, ist nichts bekannt. Der Ärzte-Bonus wurde von der Politik eingeführt, damit die Leistungen für die Patientinnen und Patienten in diesem Bereich besser werden. Da dies nicht passiert ist, ist es richtig, den Bonus wieder zu streichen. Dabei sollte nicht vergessen werden, dass dieser Bonus für die Ärzteschaft aus den Portemonnaies der Beitragszahlerinnen und Beitragszahler der gesetzlichen Krankenkassen finanziert wird.“