Interview Sanitätsrat Dr. Gunter Hauptmann : „Das hat es vorher noch nie gegeben“ - Mit welchen Problemen die saarländischen Ärzte zu kämpfen haben

Mit mehreren Förderprogrammen ist es im Saarland gelungen, neue Hausärzte zu gewinnen. Ein großes Problem bleibt der Mangel an Medizinischen Fachangestellten, die früher Arzthelferinnen genannt wurden. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Saarbrücken Der Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung des Saarlandes spricht über die Probleme in den Arztpraxen.

Gunter Hauptmann ist Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, seit 2005 leitet er hauptberuflich als Vorsitzender des Vorstandes die Vereinigung der saarländischen Kassenärzte.

Der Mangel an Medizinischen Fachangestellten, kurz MFAs und früher Arzthelferinnen genannt, bereitet immer mehr Haus- und Facharztpraxen Probleme. Wie sieht es im Saarland aus?

HAUPTMANN Genaue Zahlen kann ich nicht nennen, weil die Ärzte nicht alle unbesetzten Stellen melden. Über das Internet-Portal der Kassenärztlichen Vereinigung können Ärzte jedoch nach MFAs suchen. Demnach fehlen in den saarländischen Praxen aktuell 124 Helferinnen. Leider melden sich auf diese Stellenangebote nur sehr wenige Interessenten. Das haben wir in einer Umfrage ermittelt.

Dr. Gunter Hauptmann ist Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Saarland. Foto: dpa/Katja Sponholz

Wirkt sich der Mangel auf die Versorgung der Patienten aus?

HAUPTMANN Wir haben im Saarland etwa 2000 niedergelassene Haus- und Fachärzte, darunter 260 Psychotherapeuten. Die Ärzte sind vertraglich zu 25 Stunden an Sprechzeiten pro Woche verpflichtet. Im ersten Halbjahr 2022 haben sich bei der KV zehn Ärzte gemeldet, die ihre Sprechzeiten kürzen mussten, weil ihnen MFAs fehlen. Das hat es vorher noch nie gegeben. Allenfalls, wenn ein Arzt selbst erkrankt war, sind Sprechstunden ausgefallen.

Wie versuchen Sie, den Mangel am MFAs zu beheben?

HAUPTMANN Da es keine MFA-Schulen gibt, müssen die Arztpraxen diese Fachkräfte selbst ausbilden. Allerdings bietet derzeit nur ein Drittel der Praxen im Saarland eine solche Ausbildung an. Zwei Drittel der Arztpraxen verlassen sich also darauf, ausgebildete MFAs anwerben zu können. Doch das ist im Moment fast aussichtslos.

Aus welchen Gründen bilden zwei Drittel der Praxen nicht selbst aus?

HAUPTMANN Ich denke, darüber haben sich viele Ärzte bisher noch keine Gedanken gemacht. Inzwischen aber wird immer mehr Ärzten bewusst, wie wichtig es ist, MFAs selbst auszubilden. Doch viele Kollegen trauen es sich nicht richtig zu, weil sie nicht wissen, wie es geht. Die Auszubildenden absolvieren in der Arztpraxis verschiedene Stationen, besuchen zudem die Berufsschule und führen darüber ein Berichtsheft. Das alles ist bei Weitem nicht so aufwendig, wie viele Ärzte befürchten.

Sind Sie zuversichtlich, dass der Mangel an MFAs zu beheben ist?

HAUPTMANN Unsere KV und die Ärztekammer des Saarlandes haben eine gemeinsame Aktion gestartet, um auf den Beruf der Medizinischen Fachangestellten aufmerksam zu machen. Ich hoffe, wie gewinnen wieder mehr Fachkräfte. Es gibt allerdings Bewerberinnen, deren schulische Qualifikation, zum Beispiel im Lesen und Schreiben, nicht ausreichen. Ein weiteres Problem für die Arztpraxen ist die Konkurrenz der Krankenhäuser. Dort besteht in den Ambulanzen ein hoher Bedarf an MFAs. Eine Anstellung in einer Klinik ist für viele MFAs attraktiver, weil sie dort geregelte Arbeitszeiten ohne Überstunden und meist auch ein höheres Gehalt haben. Zudem können sie ihren Urlaub frei planen, weil sie sich nicht nach den Betriebsferien der Praxis richten müssen.

Wie viele niedergelassene Ärzte fehlen derzeit im Saarland?

HAUPTMANN Von den 81 Hausarztstellen, die laut der letzten Bedarfsplanung im Saarland fehlten, sind inzwischen 20 neu besetzt. Im fachärztlichen Bereich sind derzeit 15,5 Sitze nicht besetzt, was nur 1,5 Prozent aller Facharztsitze entspricht. Es lassen sich inzwischen sogar wieder mehr Hausärzte nieder, was gemeinsamen Förderaktivitäten der KV und der Krankenkassen zu verdanken ist.

Um welche Aktivitäten handelt es sich?

HAUPTMANN Jungen Ärzten, die bereit sind, sich zum Facharzt für Allgemeinmedizin weiterzubilden und einen Großteil dieser fünf Jahre dauernden Ausbildung in einer Hausarztpraxis statt in einer Klinik absolvieren, zahlen wir pro Monat ein Gehalt von 5000 Euro. In der Regel gibt der Praxisinhaber noch etwas dazu, sodass insgesamt ein Gehalt wie in Krankenhäusern möglich ist. Früher musste der Praxisinhaber das gesamte Gehalt selbst aufbringen, was in dieser Höhe meist gar nicht möglich war.

Können Sie schon Erfolge vermelden?

HAUPTMANN Durch diese finanziell geförderte Ausbildung gelingt es uns, neue Hausärzte für das Saarland zu gewinnen. Im Jahr 2021 waren 111 Ärzte in saarländischen Praxen in allgemeinmedizinischer Weiterbildung. In kleinerem Maßstab bieten wir eine solche Förderung auch für Weiterbildungen in einer Facharztpraxis an. Außerdem können Hausärzte, die sich in unterversorgten Regionen wie Wadern niederlassen, eine Ansiedlungsförderung von bis zu 60 000 Euro aus Strukturfondsmitteln erhalten. Über diesen Topf fördern wir ärztlichen Nachwuchs gezielt. Zum Beispiel können auch Medizinstudenten, die ihr Praktikum in einer saarländischen Arztpraxis machen, einen Zuschuss erhalten.

Von niedergelassenen Ärzten im Saarland ist zu hören, dass sie weniger verdienen als Kollegen in anderen Bundesländern. Was hat es damit auf sich?

HAUPTMANN Die wirtschaftlich Lage im Saarland schlägt sich direkt bei der Vergütung der medizinischen Leistungen der niedergelassenen Ärzte nieder. Die Krankenkassen zahlen für jeden sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten im Saarland im Schnitt 100 Euro pro Quartal in einen gemeinsamen Topf. Dieses Budget verwaltet die KV und honoriert daraus die ärztlichen Leistungen. Seit nunmehr sechs Jahren sinkt die Zahl der sozialversicherten Beschäftigten im Saarland im Schnitt um 4000 Personen jedes Jahr. Viele junge Menschen ziehen weg, weil sie anderswo Arbeit finden. Dadurch gibt es pro Jahr im Saarland 1,6 Millionen Euro weniger von den Kassen. Trotzdem steigen die Kosten für die medizinische Versorgung, weil die alten Menschen, die ja im Land bleiben, öfter und länger krank werden. Das alles führt dazu, dass wir den saarländischen Ärzten pro Patient weniger bezahlen können, als das in prosperierenden Bundesländern der Fall ist. Es sind nur 80 Prozent der in der Gebührenordnung festgelegten Preise.