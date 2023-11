Saarländischer Hausärztetag 2023 Hausärzte alarmiert: Klimawandel bringt neue Erkrankungen ins Saarland

Die rund 650 Hausärzte im Saarland fordern dringend eine Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen und eine Reform der aktuellen ärztlichen Versorgungsstrukturen. „Wir wollen, dass der Gesetzgeber unsere Stellung als erste Anlaufstelle für den Patienten festschreibt und wir die weitere Versorgung der Patienten dann steuern. Das spart den Krankenkassen viel Geld, etwa durch Doppeluntersuchungen und -behandlungen. Wir haben mittlerweile eine Versorgungskrise in allen Bereichen der stationären, ambulanten und hausärztlichen Versorgung, deren Rückgrat wir sind“, sagte Dr. Michael Kulas, Vorsitzender des Saarländischen Hausärzteverbandes, am Wochenende in Saarbrücken beim 37. Saarländischen Hausärztetag.