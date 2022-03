Rechtliche Grauzone : Ärger um Corona-Quarantäne im Urlaub

Saarbrücken Arbeitgeber müssen Beschäftigten, die im Urlaub an Corona erkranken, sich aber nicht krankschreiben lassen, die Urlaubstage nicht gutschreiben. Doch diese Regelung ist rechtlich umstritten.

Das Landesarbeitsgericht Köln hat Ende 2021 entschieden, dass ein Arbeitnehmer keinen Anspruch darauf hat, seinen Urlaub auf später zu verschieben, wenn er nach dem Infektionsschutzgesetz in Quarantäne muss, aber keine Arbeitsunfähigkeit vorliegt (Az.: Z 2 SA 488/21). In diesem Sinne hat auch das Landesarbeitsgericht Düsseldorf entschieden Düsseldorf: Erholungsurlaub ist auch während einer Quarantäne in Anspruch zu nehmen (Az.: 7 Sa 857/21). Die Richter bezogen sich auf das Bundesurlaubsgesetz. Paragraf 9 besagt, dass eine Krankschreibung während des Urlaubs zur Folge hat, dass die betroffenen Urlaubstage später genommen werden können. Die Klägerin hatte jedoch nur eine behördliche Quarantäneanordnung vorgelegt. Diese sei mit einem ärztlichen Attest nicht gleichzusetzen, entschied das Gericht. Wer sich mit Corona infiziert habe, aber keine Symptome zeige, bleibe grundsätzlich arbeitsfähig. Dahinter steckt der Gedanke, dass es bei einem Erholungsurlaub allein darauf ankommt, dass Arbeitnehmer in dieser Zeit keine Arbeitsleistung erbringen müssen. Unwichtig ist hingegen, dass eine Quarantäne eine geplante Reise unmöglich macht.

Simone Reichelt rät allen Arbeitnehmern, für die eine Quarantäne angeordnet wurde und die erkrankt sind, sich die Arbeitsunfähigkeit unbedingt von einem Arzt bescheinigen zu lassen. Dann gelte Paragraf 9 des Bundesurlaubsgesetz unmittelbar. „Der Urlaub muss wieder gutgeschrieben werden“, sagt die Expertin. In allen anderen Fällen, also Quarantänen ohne Symptome, müsse das Urteil des Bundesarbeitsgerichts abgewartet werden. „Natürlich kann man auch versuchen, mit seinem Arbeitgeber zu sprechen und eine einvernehmliche Lösung herbeizuführen“, rät Reichelt. Allerdings ordnen die Ortspolizeibehörden oder Ordnungsämter wegen der hohen Inzidenzen nicht mehr in jedem Fall eine schriftliche Quarantäne an. Vielmehr ist jeder Beschäftigte verpflichtet, sich unverzüglich selbst in Quarantäne zu begeben, sobald ein positiver PCR-Test vorliegt. Das Testergebnis gilt auch als Nachweis für den Arbeitgeber.