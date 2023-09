Strom und Gas werden billiger KFZ-Zulassung, Warntag, Steuer – das ändert sich im September 2023

Wer für 2022 eine Steuererklärung abgeben muss und diese auch selbst macht, hat knapp einen Monat weniger Zeit als noch im vergangenen Jahr. Die Frist läuft am 30. September ab. Da das Datum auf einen Samstag fällt, ist der letzte Abgabetag aber der 2. Oktober 2023. Wer einen Steuerberater beauftragt hat, kann sich noch ein bisschen Zeit lassen. In dem Fall ist die Steuererklärung für 2022 erst am 31. Juli 2024 fällig.