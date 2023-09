Fristen enden, Preise sinken, Zinsen steigen WhatsApp, Gaspreise, Lidl-Fleischsortiment – das ändert sich im Oktober 2023

Eine weitere Nachricht für Studierende im Saarland: An den Saarbrücker Hochschulen beginnt am 1. Oktober das Wintersemester 2023/2024. Sowohl an der Universität des Saarlandes als auch an der Hochschule für Technik und Wirtschaft, er Hochschule für Musik und der Hochschule der Bildenden Künste in Saarbrücken beginnen die Lehrveranstaltungen am Montag, 23. Oktober.