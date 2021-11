Dr. med. Maciej Kowalski hat ein aufregendes Leben hinter sich. Nach seiner Flucht aus Polen ließ er sich nach Zwischenstationen in ganz Deutschland als Hausarzt in Heusweiler nieder. 82 Jahre alt ist er heute. Nach 58 Jahren im Beruf, davon 33 Jahre in Heusweiler, geht er im Dezember in den Ruhestand. Foto: Iris Maria Maurer