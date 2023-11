DIY-Tipps Adventskalender 2023 selber machen – schnelle und einfache Ideen

In ein paar Wochen ist es soweit: Die Adventszeit beginnt. Spätestens am 1. Dezember muss der Adventskalender fertig sein. Denn: Nicht nur Kinder, auch viele Erwachsene lieben die 24 Überraschungen, die die Zeit bis Weihnachten versüßen. Wer keinen fertigen Kalender kaufen will, findet hier ein paar Anregungen.