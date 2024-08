Serie LEBEN MIT HANDICAP Adrian Schmitz (63) überlebt Nahtoderfahrung, verliert Augenlicht – aber nicht seinen Lebensmut

Mitte der 1980er Jahre lief alles perfekt für Adrian Schmitz: Er führte eine glückliche Ehe, war frischgebackener Vater und machte Karriere. Als Gebietsleiter der Karlsberg-Brauerei betreute er den Absatz an der Mosel. „Es war mehr Urlaub als Arbeit“, erinnert er sich. Die Landschaft war schön, der Job erfüllend, und der Bierumsatz dank saarländischer Touristen stabil. „Ich habe Fünf-Liter-Dosen wie Bonbons verkauft“, erzählt der 63-Jährige. Es war keine Seltenheit, dass in einem Getränkemarkt über 500 der Mini-Fässchen in einer Woche verkauft wurden.