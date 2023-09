Tanz-Kultur-Meisterschaft „Addicted to Dance Contest“ Von Hip Hop bis Ballett: Süchtig nach Rhythmus, Bewegung und Spaß

Tänzerinnen und Tänzer aus ganz Deutschland werden in der Gruppe, im Duo oder im Solotanz auftreten. Ob Hip Hop, Breakdance, Rock ’n’ Roll oder Ballett, das tänzerische Programm ist nach Angaben des Vereins „Art of Performance“ weitgefächert. Denn es handelt sich um einen so genannten „Allstyle Contest“: Jede Art von Tanz und Stil ist erlaubt. Die Gruppen sind unterteilt in Showdance und Urbandance. Ballett, Garde, Jazz oder Modern Dance sind Tanzstile des Showdance. Hip Hop, Breakdance, Afro oder auch Krumping gehören zum Urbandance. Beurteilt werden die Tänzer von einer siebenköpfigen Jury, die dann in den beiden Kategorien Urbandance und Showdance einen saarländischen Tanz-Kultur-Meister küren wird. Darüber hinaus soll ein Gesamtsieger bestimmt werden, der somit den Allstyle Contest gewinnt. Bewertet wird dabei nicht nur die Choreographie, sondern auch das Outfit, die Originalität oder der Unterhaltungswert, sowie Ausdruck und Technik.