ADAC Wie sicher fühlen sich Fußgänger? Saarbrücken bei Umfrage auf vorletztem Platz in Deutschland

Nur 38 Prozent der Befragten gaben an, sich in Saarbrücken sicher zu fühlen, wenn sie zu Fuß unterwegs sind. Nur in Köln fühlen sich Fußgänger noch weniger sicher (34 Prozent). Am sichersten fühlen sich Fußgänger in Potsdam (66 Prozent) und in München (64 Prozent)