ADAC Staubilanz Wo die Saarländer 2023 am längsten im Stau standen

Viele Pendler seien trotz Deutschlandticket nicht auf Bus und Bahn umgestiegen, so der ADAC. Der rechnet für 2024 mit einer Zunahme des Verkehrsaufkommens auf den Autobahnen, was sich auch in den Stauzahlen niederschlagen dürfte. „Eine nicht unerhebliche Rolle spielen dabei auch die Baustellen, die jedoch notwendig sind, um das teils marode Autobahnnetz zu modernisieren“, teilt der Verband mit.