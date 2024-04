Querelen im ADAC Saarland Krach im Vorstand des ADAC Saarland scheint beigelegt

Der monatelange Krach im Vorstand des ADAC Saarland, der bei der jüngsten Mitgliederversammlung kurz vor Ostern in Neunkirchen offen zu Tage trat, scheint beigelegt. Auf Nachfrage unserer Zeitung wird in einer laut ADAC-Pressesprecherin „mit der Geschäftsführung, dem Vorsitzenden und dem Vorstand abgestimmten Stellungnahme“ betont, dass man sich nach der ersten konstituierenden Vorstandssitzung „gegenseitige Loyalität zugesichert“ habe und „zukünftig wieder vertrauensvoll zusammenarbeiten“ wolle. Die anstehenden Sachthemen für die mehr als 313 000 Mitglieder im ADAC Saarland sollen in den einzelnen Vorstandsressorts gemeinsam angegangen und noch verstärkt werden.