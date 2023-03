Mitgliederversammlung Thomas Krisam wird neuer Chef des ADAC im Saarland – und verkündet neuen Rekord

Der ADAC Saarland – mit Abstand mitgliederstärkster Verein im Land – hat nach rund einjähriger Vakanz wieder einen neuen Vorsitzenden: Es ist der 65-jährige bisherige Vize und Vorstand Sport, Thomas Krisam aus Losheim. Die Mitgliederversammlung des Automobilclubs wählte ihn am Dienstagabend in der Neunkircher Gebläsehalle fast einstimmig (bei nur einer Gegenstimme und drei Enthaltungen unter den 177 Delegierten) für die nächsten vier Jahre an die ehrenamtliche Spitze des Automobilclubs, dem inzwischen mehr als jeder dritte Saarländer angehört.