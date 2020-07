Knipser : Achtung, hier blitzt die Polizei

Saarbrücken Die Polizei im Saarland hat Geschwindigkeitskontrollen angekündigt. Am Samstag, 4. Juli, kontrolliert sie in Merzig und auf der L 269. Am Sonntag, 5. Juli, steht sie auf der A 62 zwischen Nonnweiler und der Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz sowie auf der B 404 zwischen Nennig und Oberleuken.