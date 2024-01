Achtung gefährlich Studie zeigt: So schädlich sind Brausetabletten fürs Herz

Verschiedenste Brausetabletten, die als Nahrungsergänzungsmittel und als freiverkäufliche Arzneimittel angeboten werden, enthalten oft hohe Mengen an Natrium. Dieses erhöht das Risiko für Bluthochdruck und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das liegt unter anderem daran, dass Natrium Wasser „bindet“. Das führt dazu, dass sich das Flüssigkeitsvolumen in den Gefäßen erhöht, wodurch der Druck in den Gefäßen ansteigt. Vor allem Patienten mit Herzerkrankungen sollten daher bei der Einnahme solcher Brausetabletten vorsichtig sein. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie, die Kardiologen des Universitätsklinikums des Saarlandes (UKS) durchgeführt haben.