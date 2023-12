Wirtschaftsplan des Entsorgungsverbandes Saar Abwasser wird teurer: So viel müssen Kunden im Saarland ab 2024 mehr zahlen

Die Preise für die Müllabfuhr bleiben in den Städten und Gemeinden des Entsorgungsverbandes Saar (EVS) zumindest bis Ende nächsten Jahres unverändert. Für die Abwasserentsorgung müssen die Bürger dagegen in Zukunft tiefer in die Tasche greifen. Schon ab 1. Januar steigt beim EVS der Verbandsbeitrag für die Abwasserreinigung um 6,8 Prozent oder etwa 0,80 Euro pro Bürger und Monat. Das hat die EVS-Verbandsversammlung am Dienstag einstimmig mit der Verabschiedung des Wirtschaftsplanes 2024 beschlossen.